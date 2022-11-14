Минздрав не прогнозирует серьезного изменения обстановки с COVID-19 в Беларуси, заявил журналистам министр здравоохранения Дмитрий Пиневич после церемонии передачи Беларуси от КНР гуманитарного груза - 2 млн доз вакцины против коронавируса, передает корреспондент БЕЛТА.

"Тот штамм, который распространяется, достаточно легкий, не сопровождается тяжелыми случаями и большим уровнем госпитализации, потому и мы не прогнозируем в этом отношении серьезного изменения обстановки. Но подчеркну: мы не прогнозируем этого исходя из того, что у нас сформирована достаточно большая иммунологическая прослойка, связанная прежде всего с плановой вакцинацией, которой мы удовлетворены", - сказал Дмитрий Пиневич.