Минздрав не прогнозирует серьезного изменения обстановки с COVID-19 в Беларуси
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Минздрав не прогнозирует серьезного изменения обстановки с COVID-19 в Беларуси, заявил журналистам министр здравоохранения Дмитрий Пиневич после церемонии передачи Беларуси от КНР гуманитарного груза - 2 млн доз вакцины против коронавируса, передает корреспондент БЕЛТА.
"Тот штамм, который распространяется, достаточно легкий, не сопровождается тяжелыми случаями и большим уровнем госпитализации, потому и мы не прогнозируем в этом отношении серьезного изменения обстановки. Но подчеркну: мы не прогнозируем этого исходя из того, что у нас сформирована достаточно большая иммунологическая прослойка, связанная прежде всего с плановой вакцинацией, которой мы удовлетворены", - сказал Дмитрий Пиневич.
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