Минздрав: более 1,5 млн белорусов прошли полный курс вакцинации

Более 1 852 000 белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 1 516 000 - прошли полный курс вакцинации. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Прошли полный курс вакцинации: в Брестской области - более 186,1 тыс. человек, в Витебской - более 162 тыс., в Гомельской - более 268,4 тыс., в Гродненской - более 160,8 тыс., в Минской - более 177,8 тыс., в Могилевской - более 171 тыс., в Минске - более 342 тыс.

Более 47,7 тыс. сотрудников различных организаций и ведомств завершили курс вакцинации