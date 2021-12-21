Минздрав Беларуси разрешил вакцинацию детей против COVID-19

Минздрав Беларуси разрешил вакцинацию детей против инфекции COVID-19, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Привить против COVID-19 можно будет детей в возрасте 12-17 лет. Для этого родителям или законным представителям необходимо подписать информированное согласие на вакцинацию.
Вакцинацию можно будет пройти не ранее 6 месяцев после перенесенной ребенком инфекции COVID-19 в соответствии с инструкцией по медицинскому применению иммунобиологического лекарственного средства, общей характеристикой лекарственного препарата и отсутствием противопоказаний к вакцинации у детей.
В настоящее время для вакцинирования предлагается инактивированная вакцина против инфекции COVID-19 (Verо Cell). Страна-производитель - Китайская Народная Республика.
Прививочная кампания детского населения против инфекции COVID-19 начнется 27 декабря 2021 года.