Минздрав Беларуси разрешил вакцинацию детей против COVID-19

Минздрав Беларуси разрешил вакцинацию детей против инфекции COVID-19, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Привить против COVID-19 можно будет детей в возрасте 12-17 лет. Для этого родителям или законным представителям необходимо подписать информированное согласие на вакцинацию.

Вакцинацию можно будет пройти не ранее 6 месяцев после перенесенной ребенком инфекции COVID-19 в соответствии с инструкцией по медицинскому применению иммунобиологического лекарственного средства, общей характеристикой лекарственного препарата и отсутствием противопоказаний к вакцинации у детей.

В настоящее время для вакцинирования предлагается инактивированная вакцина против инфекции COVID-19 (Verо Cell). Страна-производитель - Китайская Народная Республика.

Прививочная кампания детского населения против инфекции COVID-19 начнется 27 декабря 2021 года.