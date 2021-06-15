Минздрав актуализировал перечень стран по инфекции COVID-19

Из Перечня с 16 июня исключаются 9 стран, ранее включенные в него: Северная Македония, Сан Марино, Монако, Армения, Босния и Герцеговина, Словакия, Болгария, Молдова, Сербия

При въезде из стран «красной зоны» (включены в Перечень Минздрава как страны, в которых регистрируется наибольшее число случаев инфекции COVID-19) – обязательна самоизоляция в течение 10 календарных дней.

Если въезд осуществлен из страны «зеленой зоны», самоизоляция не нужна.