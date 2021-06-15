Минздрав актуализировал перечень стран по инфекции COVID-19
mogilevnews 73 0
Из Перечня с 16 июня исключаются 9 стран, ранее включенные в него: Северная Македония, Сан Марино, Монако, Армения, Босния и Герцеговина, Словакия, Болгария, Молдова, Сербия
При въезде из стран «красной зоны» (включены в Перечень Минздрава как страны, в которых регистрируется наибольшее число случаев инфекции COVID-19) – обязательна самоизоляция в течение 10 календарных дней.
Если въезд осуществлен из страны «зеленой зоны», самоизоляция не нужна.
также
-
Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 15 июня
-
Минздрав актуализировал перечень стран по инфекции COVID-19
-
Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 14 июня
-
Обновлен перечень организаций Могилевской области, имеющих право проводить ПЦР-исследования для лиц, выезжающих за пределы РБ
-
Лидеры стран G7 приняли декларацию по борьбе с новыми пандемиями