Минтруда разъяснило, как белорусы будут работать и отдыхать в январе

Как белорусы будут работать и отдыхать в январе, разъяснило Министерство труда и социальной защиты.

Так, 1 и 2 января в Беларуси официальные выходные.

На январь 2023 года расчетная норма рабочего времени при 40-часовой рабочей неделе для пятидневной рабочей недели с выходными днями в субботу и воскресенье составит 167 часов и 161 час - для шестидневной рабочей недели с выходным днем в воскресенье.

Расчетная норма рабочего времени установлена постановлением Минтруда и соцзащиты №67 от 2 ноября 2022 года "Об установлении расчетной нормы рабочего времени на 2023 год".

БЕЛТА