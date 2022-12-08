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Минтруда расширило перечень критериев для включения предприятий в план выборочных проверок

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Минтруда расширило перечень критериев для включения предприятий в план выборочных проверок

 Министерство труда и социальной защиты добавило критерии, по которым предприятия будут включаться в план выборочных проверок с 1 января 2023 года. Это регламентировано приказом ведомства от 5 декабря 2022 года №114, сообщили БЕЛТА в Минтруда.

Приказом изменяются подходы, на основании которых Департамент государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты будет отбирать предприятия для включения в план выборочных проверок соблюдения законодательства о труде и об охране труда.

Теперь к действующим факторам добавляются допуск работников к выполнению работ без оформления трудовых или гражданско-правовых отношений и неисполнение требований Декрета Президента от 15 декабря 2014 года №5 "Об усилении требований к руководящим кадрам и работникам организаций".

Приказ вступает в силу с 1 января 2023 года.

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