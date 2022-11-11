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Минтруда: белорусы с инвалидностью смогут выстраивать маршруты без препятствий с помощью карты

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Минтруда: белорусы с инвалидностью смогут выстраивать маршруты без препятствий с помощью карты

Белорусы с инвалидностью смогут выстраивать маршруты без препятствий с помощью карты. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты, комментируя постановление Совета Министров №760 от 10 ноября 2022 года.

Автоматизированная информационная система по учету доступности объектов социальной инфраструктуры заработает с 1 января 2025 года. Работа по созданию инфосистемы будет проводиться поэтапно, начиная с января 2023 года.

"Инфосистема позволит сформировать базу данных доступных объектов социальной инфраструктуры, сведения о которых будут размещаться на публичной кадастровой карте в интернете (map.nca.by). С помощью данной карты у граждан, которые имеют ограничения в передвижении, будет возможность построить маршрут без препятствий. Это повысит их мобильность, даст возможность поддерживать социальные связи, вести активный и независимый образ жизни - посещать театры, музеи, выставки, спортивные и другие объекты", - отметили в пресс-службе.

Размещение сведений о доступности объектов на публичной кадастровой карте - долгосрочный социальный проект республиканского значения. В центре этого проекта - забота о человеке путем создания комфортной среды для проживания, подчеркнули в Минтруда.

Постановление вступит в силу одновременно с законом "О правах инвалидов и их социальной интеграции" - 6 января 2023 года.

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