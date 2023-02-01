Минсвязи выпустит в обращение почтовую марку «Обыкновенная горлица»
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Министерство связи и информатизации 3 февраля выпустит в обращение почтовую марку "Обыкновенная горлица" из серии "Птицы Беларуси", сообщили в пресс-службе РУП "Белпочта".
Художник - Александр Митянин, дизайн - Марины Витковской. К этому выпуску подготовлена карточка для картмаксимума.
В день выпуска почтовой марки в обращение на почтамте Минска будет проводиться специальное гашение на конверте "Первый день".
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