Минсвязи выпустит в обращение почтовую марку «Обыкновенная горлица»

Министерство связи и информатизации 3 февраля выпустит в обращение почтовую марку "Обыкновенная горлица" из серии "Птицы Беларуси", сообщили в пресс-службе РУП "Белпочта".

Художник - Александр Митянин, дизайн - Марины Витковской. К этому выпуску подготовлена карточка для картмаксимума.

В день выпуска почтовой марки в обращение на почтамте Минска будет проводиться специальное гашение на конверте "Первый день".