Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Калейдоскоп

Минсвязи выпустит в обращение почтовую марку «Обыкновенная горлица»

9 0

Минсвязи выпустит в обращение почтовую марку «Обыкновенная горлица»

Министерство связи и информатизации 3 февраля выпустит в обращение почтовую марку "Обыкновенная горлица" из серии "Птицы Беларуси", сообщили в пресс-службе РУП "Белпочта".

Художник - Александр Митянин, дизайн - Марины Витковской. К этому выпуску подготовлена карточка для картмаксимума.

В день выпуска почтовой марки в обращение на почтамте Минска будет проводиться специальное гашение на конверте "Первый день".

Подписывайтесь на нас в ВКонтактеInstagramTikTok и Одноклассниках.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿