Минсвязи: технология 5G безопасна для населения

Технология 5G безопасна для населения, сообщили в Министерстве связи и информатизации в ответ на обращения, поступившие в ведомство при подготовке VI Всебелорусского народного собрания. Такая информация размещена на сайте Минсвязи.

По информации Минздрава, в Беларуси не проводились научные исследования о влиянии электромагнитного излучения базовых станций 5G на здоровье человека. Однако вопросы безопасности электромагнитного излучения регулируются специфическими эпидемиологическими требованиями. Они установлены Совмином.

Чтобы предупредить возможное негативное влияние излучения при проектировании и реконструкции каждой базовой станции обязательно оценивается возможность ее размещения на конкретной территории с учетом распределения электромагнитного излучения.

"Технические характеристики оборудования 5G схожи с техническими характеристиками существующих систем связи 3G и 4G. Это позволяет сделать заключение, что развертывание базовых станций 5G при соблюдении установленных требований не должно создать проблем здоровью населения", - отметили в Минсвязи.