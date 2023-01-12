Минсвязи рассказало о четырех популярных схемах кибермошенничества и как не стать их жертвой

В Министерстве связи и информатизации рассказали, как не стать жертвой наиболее распространенных видов кибермошенничества.

С развитием интернета и IT-технологий подвергнуться атаке преступников можно не выходя из дома, поэтому белорусам стоит знать и помнить о самых популярных видах мошенничества в сети, чтобы не стать их жертвой.

Вишинг - это завладение данными клиента по телефону. Человеку звонят и представляются сотрудниками милиции, банков или других служб с целью узнать личную информацию по картам или обманом вынудить перевести деньги мошенникам. "Сотрудники финансовых учреждений никогда не требуют предоставить им по телефону конфиденциальную информацию о банковской карте или счете", - обратили внимание в ведомстве.

Фишинг - мошенничество, построенное на получении информации о карте путем рассылки электронных писем со ссылками, ведущими на подозрительный сайт. На этом сайте пользователю будет предложено сообщить ПИН-код карты, CVV/CVC-код и СМС-коды, полученные от банка. В Минсвязи отметили, что гражданам необходимо всегда проверять ссылку, которая стоит в адресной строке, или смотреть в опции "свойства ссылки", чтобы узнать, на какой сайт она ведет.

Фарминг - перенаправление пользователей на поддельные сайты с помощью вредоносного кода, который устанавливается на компьютер или сервер жертвы. Там предлагается ввести персональную информацию, которая может быть использована в мошеннических целях. "Установите на личный компьютер, планшет, смартфон, телефон лицензионную антивирусную программу, которая своевременно сможет распознать незаконное вмешательство в устройства", - порекомендовали в министерстве.

Скимминг - схема, при которой преступники копируют магнитную полосу карты и считывают ее ПИН-код с помощью устройства, прикрепленного к банкомату. На основании полученных данных они изготавливают поддельную карту и снимают деньги. Чтобы не стать жертвой этого вида мошенничества, рекомендовано пользоваться только теми банкоматами, которые установлены в госучреждениях, банках, торговых центрах.

По материалам belta.by.