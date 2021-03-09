Минский зоопарк приглашает на праздничную программу “Широкая Масленица”

Минский зоопарк 13 и 14 марта организует праздничную программу "Широкая Масленица", сообщили в учреждении.

Праздник в зоопарке проведут с многочисленными плясками, песнями и забавами. Гостей ожидают выступление музыкальных коллективов и театральные постановки, их будут бесплатно угощать блинами, также организуют показательные кормления животных "Блинное угощение", мастер-классы и квесты, будет работать город мастеров.

"Кроме этого, обустроим 10 площадок, где каждый желающий сможет испытать свою физическую силу и интеллект. За участие будут вручаться zoo-рубли, которые можно будет обменять на подарки в ярмарочной лавке", - рассказали в просветительском отделе зоопарка.

Завершится праздник народным обрядом прощания с зимой - сжиганием чучела.