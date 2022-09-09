Председатель Совета Республики Наталья Кочанова сообщила журналистам, что Минский мотовелозавод планирует увеличить локализацию до 80-90%. Такая информация размещена на БЕЛТА.

«У нас уже есть результаты в этой работе. Если все сложится успешно, 18 предприятий будут выпускать комплектующие для этого вида продукции (мотоциклов – прим. ред. БЕЛТА). По велосипедам – это 12 предприятий. С ними состоялась встреча, и сегодня они активно занимаются этими вопросами. Мы считаем, что если все сложится удачно и наши предприятия начнут выпускать эти комплектующие, – а это будет именно так, потому что они дали свое подтверждение – то это будет порядка 80-90% локализации в выпуске этой продукции», – сказала Наталья Кочанова.

15 августа Александр Лукашенко ознакомился с работой Минского мотовелозавода. На предприятии ему доложили о перспективах развития производства в новых условиях и расширении номенклатуры выпускаемых изделий.

Президент обратил внимание, что сейчас многие комплектующие закупаются за рубежом, и подчеркнул, что нужно стремиться к тому, чтобы делать свое.