Минск украсили к VI Всебелорусскому народному собранию. Фото
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Фотографии: БелТА / Павел Орловский
Минск готовится принять делегатов VI Всебелорусского народного собрания.
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