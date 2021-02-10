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Навстречу Всебелорусскому собранию

Минск украсили к VI Всебелорусскому народному собранию. Фото

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Минск украсили к VI Всебелорусскому народному собранию. Фото

Минск готовится принять делегатов VI Всебелорусского народного собрания.

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