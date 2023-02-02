Минсельхозпрод скорректировал минимальные экспортные цены на молочную и мясную продукцию

Министерство сельского хозяйства и продовольствия изменило предельные минимальные цены на товары, реализуемые по внешнеторговым договорам. Это регламентируется постановлением ведомства от 1 февраля 2023 года №19, официально опубликованным на Национальном правовом интернет-портале.

Стоимость продукции устанавливается в зависимости от региона экспорта: Россия, страны ЕАЭС (кроме России), страны СНГ и Грузия (кроме стран ЕАЭС), страны вне СНГ (кроме Грузии).

Согласно документу свежие, охлажденные или замороженные туши или полутуши молодняка крупного рогатого скота нельзя продавать в Россию, страны ЕАЭС, СНГ и Грузию дешевле $4,2 за кг, а от взрослого КРС - дешевле $4 за кг. В остальные государства стоимость экспорта будет не ниже $3,9 за кг.

В документ также попали такие позиции, как сухое молоко и сливки, сливочное масло и сыры.

Постановление вступило в силу с 2 февраля.

По материалам belta.by.