Минсельхозпрод поздравил воспитанников бобруйского детдома с новогодними праздниками

Первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло в рамках республиканской благотворительной акции "Наши дети" посетил сегодня ГУО "Детский дом г.Бобруйска", сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства.

Традиционно в канун новогодних и рождественских праздников Министерство сельского хозяйства и продовольствия принимает участие в благотворительной акции "Наши дети". Не стал исключением и 2021 год.

Дети вместе с педагогами подготовили новогодний спектакль для тех, кто приехал их поздравить с наступающими праздниками. Юные артисты тронули гостей искренностью и ярким выступлением, к которому они усердно готовились. "Министерство сельского хозяйства и продовольствия является куратором этого учреждения. Поэтому всегда в конце года очень трепетно на душе, когда приезжаешь сюда и смотришь на этих деток. Мы сегодня побывали на прекрасном концерте и увидели, как они старались, сопереживали вместе с ними. Они нас окунули в детство. Мы вспомнили свои минуты радости у елки. Искренне хочется пожелать этим ребятам всего самого наилучшего. Очень важно уделять им внимание и стараться сделать так, чтобы их дальнейшая жизнь была благополучной", - отметил Игорь Брыло.

На попечении детского дома в Бобруйске находятся 44 ребенка с особенностями психофизического развития в возрасте от 5 до 17 лет. Поздравить их с новогодними праздниками и подарить подарки пришли также военные Бобруйского гарнизона, служащие 5-го отдельного специального милицейского батальона внутренних войск МВД, воинской части агрогородка Лапичи, сотрудники отдела Департамента охраны, представители ОАО "Булочно-кондитерская компания "Домочай", ОАО "Бобруйский комбинат хлебопродуктов", ОАО "Могилевхлебопродукт", ООО "ДНпромснаб", Бобруйской городской организации профсоюзов работников образования и науки и др.

Новогодняя благотворительная акция "Наши дети" проходит в Беларуси с 14 декабря по 14 января. Руководители республиканских органов госуправления, местных исполнительных и распорядительных органов посещают детские интернаты и дома семейного типа, опекунские и приемные семьи, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, центры коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, больницы. Ребят поздравляют с Новым годом и Рождеством и вручают им подарки.