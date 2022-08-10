Минсельхозпрод: площадь сева озимых культур на зерно превысит 1,9 млн га

Министерство сельского хозяйства и продовольствия утвердило рабочий план проведения осенних полевых работ в сельскохозяйственных организациях в 2022 году. Соответствующая информация размещена на сайте ведомства, сообщает БЕЛТА.

Площадь сева озимых культур на зерно должна составить 1908,3 тыс. га, из них 1480,5 тыс. га - озимые зерновые, 427,8 тыс. га - крестоцветные (в том числе 2,54 тыс. га озимого рапса на зерно). Площадь сева озимых на зеленый корм составит 179,3 тыс. га.

Потребность в семенах зерновых культур под озимый сев оценивается в 423,6 тыс. т, из них в основной фонд - 353 тыс. т, страховой - 70,6 тыс. т. Семян крестоцветных на зерно необходимо 2,572 тыс. т, в том числе озимого рапса - 2,54 тыс. т.

Для проведения работ потребуется 373,6 тыс. т минеральных удобрений (47,7 тыс. т азотных, 113,3 тыс. т фосфорных и 212,6 тыс. т калийных). Потребность в дизтопливе оценивается в 258 тыс. т, в бензине - 16,2 тыс. т.

Витебская и Могилевская области будут проводить озимый сев зерновых с 5 по 25 сентября, Минская - с 5 по 30 сентября, Гродненская - с 10 по 30 сентября, Гомельская - с 10 сентября по 5 октября, а Брестская - с 15 сентября по 5 октября.