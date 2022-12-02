Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Экономика

Минсельхозпрод изменил минимальные экспортные цены на молочную и мясную продукцию

8 0

Минсельхозпрод изменил минимальные экспортные цены на молочную и мясную продукцию

Минсельхозпрод изменил предельные минимальные цены на товары, реализуемые по внешнеторговым договорам. Это регламентируется постановлением ведомства от 30 ноября 2022 года №119, официально опубликованным на Национальном правовом интернет-портале.

Стоимость продукции устанавливается в зависимости от региона экспорта: Россия, Азербайджан, страны ЕАЭС (кроме России), а также страны СНГ и Грузия (кроме стран ЕАЭС и Азербайджана), страны вне СНГ (кроме Грузии).

Согласно документу свежую, охлажденную и замороженную говядину, а также мясо молодняка крупного рогатого скота нельзя продавать в Россию, страны ЕАЭС, СНГ и Грузию дешевле $4,3 за кг (в Узбекистан - $4,4), а от взрослого КРС – дешевле $4,1 за кг. В остальные государства стоимость экспорта будет не ниже $4,35 и $3,9 за кг.

В документ также попали такие позиции, как сухое молоко и сливки, сливочное масло и сыры.

Постановление вступило в силу сегодня.

По материалам belta.by.

Подписывайтесь на нас в ВКонтактеInstagramTikTok и Одноклассниках.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿