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Экономика

Минсельхозпрод изменил минимальные экспортные цены на молочную и мясную продукцию

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Минсельхозпрод изменил минимальные экспортные цены на молочную и мясную продукцию

Установлены новые минимальные экспортные цены на молочную и мясную продукцию. Это предусмотрено постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия от 7 сентября 2022 года №92, которое официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Стоимость продукции устанавливается в зависимости от региона экспорта: Россия, Азербайджан, страны ЕАЭС (кроме России), а также страны СНГ и Грузия (кроме стран ЕАЭС и Азербайджана), страны вне СНГ (кроме Грузии).

Согласно документу свежую, охлажденную и замороженную говядину, а также мясо молодняка крупного рогатого скота нельзя продавать в Россию, страны ЕАЭС, СНГ и Грузию дешевле $4,2 за кг, а от взрослого КРС - дешевле $4 за кг. В остальные государства стоимость экспорта будет не ниже $4,35 и $3,9 за кг.

В документ также попали такие позиции, как сухое молоко и сливки, сливочное масло и сыры.

Постановление вступило в силу сегодня.

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