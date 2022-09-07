Минприроды: выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в Беларуси существенно сократились

В Международный день чистого воздуха для голубого неба, который отмечается сегодня, в Минприроды рассказали, какие в Беларуси принимаются меры по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства.

Основные выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух Беларуси приходятся на мобильные источники выбросов и составляют 61%, или 728 тыс. т.

"В целях снижения воздействия транспорта на атмосферный воздух с 2016 года в нашей стране реализуются виды топлива, соответствующие экологическому классу К5. Белорусскими производителями освоен выпуск техники, соответствующей экологическим стандартам Евро-5 и Евро-6. Существенно обновлены транспортные парки, активно развивается пассажирский электротранспорт. В государстве также проводится планомерная работа по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников выбросов, в том числе за счет мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации газоочистных установок", - рассказали в министерстве.

По информации Минприроды, в результате принятых мер суммарный выброс загрязняющих веществ от стационарных и мобильных источников сократился по сравнению с уровнем 2015 года на 5,2%, а с уровнем 2010 года - на 9,6% и в 2021 году составил 1192,9 тыс. т в натуральных величинах. Кроме этого, результаты мониторинга атмосферного воздуха, проводимого Республиканским центром по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды в 19 крупных промышленных городах Беларуси, свидетельствуют о достаточно хорошем качестве атмосферного воздуха в стране.

В связи с жалобами, поступающими от граждан, на качество атмосферного воздуха в отдельных городах республики Минприроды и его территориальные органы предпринимают все меры по устранению недостатков, а также по дальнейшему совершенствованию системы мониторинга атмосферного воздуха. При этом в ведомстве напомнили, что чистота воздуха зависит от каждого жителя нашей страны.

Начиная с 2020 года, провозглашенный Генеральной ассамблеей Организации Объединенных Наций Международный день чистого воздуха для голубого неба отмечается ежегодно 7 сентября.