Минприроды и НАН заявили, что рысь нецелесообразно исключать из Красной книги

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды, а также Национальная академия наук Беларуси заявили, что нецелесообразно исключать рысь из Красной книги. Такая информация размещена на сайте Минприроды.

В связи с публикацией в одном из СМИ материала, в котором затрагивалась тема возможного исключения рыси из Красной книги из-за ее якобы достаточной численности, Минприроды обратилось за научным заключением в НАН Беларуси.

В 1993 году рысь была включена в Красную книгу как вид, численность которого сокращается, особенно на юге страны. Эти действия были своевременными, поскольку численность рыси продолжила катастрофически падать и к моменту последующего издания Красной книги в 2004 году составила 200 - 280 особей. В 2015 году численность рыси составляла 420 особей, что соответствовало критериям отнесения вида к редким и находящимся под угрозой исчезновения на территории Беларуси видам диких животных. В связи с этим, а также неустойчивыми изменениями численности без тенденции на стабильный рост популяции вид был включен в четвертое издание Красной книги с сохранением предыдущего статуса.

"В настоящее время, согласно данным учетов рыси на территории Беларуси, ее численность увеличилась. Так, в 2021 - 2022 годах численность этого вида составила 1000 - 1100 особей, то есть недозаселенность территории в целом по стране - около 35%. Национальная академия наук Беларуси считает, что в связи с изменчивой и невысокой численностью рыси, не достигшей оптимальных значений и населяющей не все пригодные местообитания, нецелесообразно исключать ее из Красной книги", - сказано в научном заключении.

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды согласно с доводами Национальной академии наук Беларуси, основанными на материалах научных исследований.