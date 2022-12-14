Минобразования: внимание к акции «Наши дети» ежегодно растет

Внимание к новогодней благотворительной акции "Наши дети" ежегодно растет, заявила журналистам заместитель начальника управления социальной, воспитательной и идеологической работы Министерства образования Елена Симакова, передает корреспондент БЕЛТА.

"Если судить по привлечению денежных средств, ежегодно мы наблюдаем хоть незначительное, но увеличение количества средств, которые собраны, привлечены на улучшение материально-технической базы учреждений, организаций, участвующих в этой акции. В прошлом году это было Br3 млн 600 тыс. До этого сумма приближалась к Br3 млн. Долгое время мы останавливались на Br2,5 млн. По такому показателю также можно говорить об увеличении внимания к этой акции", - сказала Елена Симакова.

Аналогичный вывод можно сделать, анализируя график участия высших должностных лиц республиканских органов государственного управления в акции "Наши дети". "Мы видим, что многие министерства и ведомства берут под шефскую заботу не одно-два учреждения, а несколько. Министерства, комитеты, департаменты находят время, изыскивают средства для оказания помощи большему количеству учреждений", - отметила она.

Председатель правления РОО "Белорусский детский фонд" Людмила Кондрашова заметила, что в последние годы ощущается большее внимание со стороны физических лиц. "Количество людей, которые хотят помочь, становится больше. Когда люди знают, что их помощь предметная, перечисляя определенные денежные средства на счет нашего фонда, они уверены, что деньги дойдут до своего адресата и вклад будет оценен", - сказала она.