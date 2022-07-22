Минобразования внедряет экспериментальную программу цикла социально-гуманитарных дисциплин в вузах

Министерство образования внедряет экспериментальную программу цикла социально-гуманитарных дисциплин в вузах, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства.

Новая модель цикла социально-гуманитарных дисциплин (СГД) закреплена в утвержденной 29 апреля 2022 года концепции, которая будет осуществляться в рамках экспериментального проекта в сфере высшего образования для обучающихся 1-го курса 2022/2023 учебного года по всем специальностям. "При реализации этого экспериментального проекта Министерством образования будет осуществлен мониторинг эффективности внедрения новой модели цикла социально-гуманитарных дисциплин и по его результатам будет проведена соответствующая корректировка концепции СГД. В дальнейшем реализация в учреждениях высшего образования нового цикла будет осуществлена на основе образовательных стандартов высшего образования по специальностям общегосударственного классификатора "Специальности и квалификации", - рассказали в пресс-службе.

Новая модель цикла социально-гуманитарных дисциплин представлена тремя обязательными дисциплинами: "История белорусской государственности", "Философия" и "Современная политэкономия". Обсуждение учебной рукописи последней дисциплины прошло в Академии наук во время диалоговой площадки, в которой приняли участие руководители Минобразования, НАН, ректоры вузов, деканы факультетов, представители профессорско-преподавательского состава. Содержательно учебная дисциплина направлена на формирование у студентов понимания сущности социальных, экономических и политических явлений и процессов, происходящих в белорусском обществе и мире под воздействием внутренних политико-экономических факторов и трансформации глобальной социально-экономической среды и современного миропорядка. Ее будут изучать все студенты, за исключением обучающихся по отдельным экономическим специальностям, в содержании подготовки которых такого рода дисциплина уже присутствует.

"История белорусской государственности" - новая интегрированная учебная дисциплина, которую на 1-м курсе будут изучать все студенты вне зависимости от специальности и формы получения образования. "Содержательно дисциплина объединяет знания по истории Беларуси, социологии, педагогике, политической экономии, идеологии и позволяет через призму исторического контекста сформировать у обучающих целостное восприятие белорусской государственности во всех ее проявлениях. Этот курс будет эффективным инструментом, позволяющим сформировать у студентов целостные научные гуманитарные знания, ознакомить их и с историей белорусской государственности, и с основами традиционной для белорусского общества христианской морали, правовой традицией Беларуси, основами конституционного устройства нашей страны и в целом с национальными приоритетами, нашим местом в мире", - отметили в Минобразования.

Учебную дисциплину "Философия" также будут изучать все студенты, за исключением обучающихся по философским специальностям. "Содержательно она значительно переработана: сокращена тематика истории философии, больше внимания уделено изложению важнейших проблем теоретической философии в ее современных интерпретациях, а также философскому осмыслению места Беларуси в современном цивилизационном процессе", - заключили в пресс-службе.