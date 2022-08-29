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Минобразования рекомендует пользоваться в школах дневниками, изданными в 2022 году

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Минобразования рекомендует пользоваться в школах дневниками, изданными в 2022 году

Министерство образования рекомендует пользоваться в школах дневниками, разработанными и изданными в 2022 году. Об этом заявила начальник управления общего среднего образования Министерства образования Ирина Каржова на пресс-конференции "О проверке и готовности образовательных учреждений Беларуси к новому учебному году", передает корреспондент БЕЛТА.

"В этом учебном году к использованию в образовательном процессе допущены дневники учащихся, которые разработаны в 2022 году. Дневники единые: у них единые обложки и наполнение. Мы рекомендуем пользоваться в школах именно этими дневниками", - сказала Ирина Каржова.

В соответствии с новой редакцией Кодекса об образовании в дневниках обновлены права и обязанности обучающихся, а также перечень государственных праздников и знаменательных дат. "На форзаце дневника расположена реклама республиканского центра психологической помощи. Там размещено изображение мальчика или девочки, но это никоим образом не говорит, что дневники имеют некую гендерную направленность. Это просто картинка - реклама республиканского психологического центра", - отметила начальник управления.

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