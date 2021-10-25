Минобразования рассказало о стоимости обучения в вузах для белорусов и иностранных студентов

Начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Касперович рассказал журналистам о стоимости обучения в вузах для белорусов и иностранных студентов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Если мы говорим о белорусских гражданах, то здесь стоимость года обучения в вузе - $1 тыс. - $1,2 тыс. нижняя граница. Верхняя граница - порядка $1,5 тыс. - $1,6 тыс. Самая высокая стоимость в медицинских вузах, на отдельных специальностях в Белорусском государственном университете. Стоимость определяется в первую очередь затратной стороной, объективно сложившимися затратами на обучение, - рассказал Сергей Касперович. - Если мы говорим об иностранных гражданах, то здесь стоимость действительно выше где-то в два раза, в отдельных случаях - в 2,5. Потому что в большинстве своем и обучение ведется на английском языке, хотя и на русском языке обучение в белорусских вузах востребовано. Плюс, опять же, если говорить о тех же медицинских вузах, то там действительно это затратное образование. В том числе это практическое обучение и на базе клиник. Тут стоимость доходит для иностранного гражданина и до $5 тыс. в год. Но тем не менее образование востребовано. И это очень важный момент".

Всего на сегодняшний день в вузах страны, в том числе на подготовительных факультетах, обучаются около 27 тыс. человек. "Что касается динамики количества иностранных граждан, по сравнению с прошлым годом прирост отмечается в пределах нескольких процентов, равно как и по сравнению с позапрошлым. То есть у нас такая стабильно устойчивая растущая динамика", - добавил начальник главного управления.