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Минобразования планирует проводить репетиции централизованных экзаменов ежегодно

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Минобразования планирует проводить репетиции централизованных экзаменов ежегодно

Минобразования планирует проводить репетиции централизованных экзаменов ежегодно. Об этом проинформировал заместитель министра образования Александр Кадлубай на пресс-конференции на тему "Подведение итогов репетиционного централизованного экзамена" в пресс-центре БЕЛТА.

"Мы рассматриваем вопрос проведения репетиции централизованных экзаменов ежегодно, чтобы дать возможность обучающимся последующих учебных годов также проходить пробный этап централизованного экзамена. Такие намерения у нас есть", - сказал Александр Кадлубай.

По его словам, репетиционный ЦЭ планируют проводить в таком же организационном формате, как в этом году.

Репетиция централизованного экзамена проходила 28 января. Были задействованы 144 пункта. Основная задача РЦЭ - на практике увидеть готовность системы образования к проведению итоговой аттестации учащихся 11-х классов в новом формате - достигнута.

 

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