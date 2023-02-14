Минобразования планирует проводить репетиции централизованных экзаменов ежегодно. Об этом проинформировал заместитель министра образования Александр Кадлубай на пресс-конференции на тему "Подведение итогов репетиционного централизованного экзамена" в пресс-центре БЕЛТА.

"Мы рассматриваем вопрос проведения репетиции централизованных экзаменов ежегодно, чтобы дать возможность обучающимся последующих учебных годов также проходить пробный этап централизованного экзамена. Такие намерения у нас есть", - сказал Александр Кадлубай.

По его словам, репетиционный ЦЭ планируют проводить в таком же организационном формате, как в этом году.

Репетиция централизованного экзамена проходила 28 января. Были задействованы 144 пункта. Основная задача РЦЭ - на практике увидеть готовность системы образования к проведению итоговой аттестации учащихся 11-х классов в новом формате - достигнута.