Минобразования определило вузы, выпускников лицеев которых зачислят без экзаменов

Постановлением Министерства образования Беларуси от 3 февраля 2023 года №40 определен перечень учреждений высшего образования, имеющих лицеи, выпускники которых при наличии высоких учебных достижений без вступительных испытаний зачисляются в эти учреждения высшего образования, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

Таким правом в этом году могут воспользоваться выпускники трех лицеев: лицея Белорусского государственного университета, лицея Полесского государственного университета и лицея Белорусско-Российского университета. Учащиеся, имеющие в документе об образовании отметки не ниже девяти баллов по учебным предметам, соответствующим предметам профильных испытаний, и отметок не ниже восьми баллов по всем остальным учебным предметам, будут зачислены в соответствующие вузы без экзаменов.