Минобразования определило сроки приема абитуриентов-целевиков

Определены сроки приема абитуриентов, поступающих для получения высшего образования на условиях целевой подготовки специалистов. Это регламентируется постановлением ведомства от 3 февраля 2023 года №41, официально опубликованным на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Подать документы и пройти собеседование абитуриенты-целевики должны с 1 по 5 июня. Вступительное испытание для них состоится с 6 по 13 июня. Зачислят эту категорию поступающих в вузы по 16 июня.

При этом те, кто в год поступления в вуз обучается в 11-м классе школ или на последнем курсе получает профессионально-техническое образование с получением общего среднего образования или профтехобразование на основе общего среднего образования или среднее специальное образование, подают документ об образовании в приемную комиссию не позднее 15 июня.

Абитуриенты, не сдавшие вступительное испытание в установленные сроки, сдают его в рамках дополнительного набора. Если конкурс на место для получения высшего образования на условиях целевой подготовки не обеспечен (один, менее одного человека на место), оставшиеся вакантными места передаются на общий конкурс.