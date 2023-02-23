Минобразования определило сроки приема абитуриентов-целевиков

Определены сроки приема абитуриентов, поступающих для получения высшего образования на условиях целевой подготовки специалистов. Это регламентируется постановлением ведомства от 3 февраля 2023 года № 41, официально опубликованным на Национальном правовом интернет-портале.

Подать документы и пройти собеседование абитуриенты-целевики должны с 1 по 5 июня. Вступительное испытание для них состоится с 6 по 13 июня. Зачислят эту категорию поступающих в вузы по 16 июня.

При этом те, кто в год поступления в вуз обучается в 11-м классе школ или на последнем курсе получает профессионально-техническое образование с получением общего среднего образования или профтехобразование на основе общего среднего образования или среднее специальное образование, подают документ об образовании в приемную комиссию не позднее 15 июня.

Абитуриенты, не сдавшие вступительное испытание в установленные сроки, сдают его в рамках дополнительного набора. Если конкурс на место для получения высшего образования на условиях целевой подготовки не обеспечен (один, менее одного человека на место), оставшиеся вакантными места передаются на общий конкурс.

По материалам mogilevnews.by.