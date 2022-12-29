Минобразования: около 1 млн ребят со всей страны станут участниками акции «Наши дети»

О том, сколько ребят в целом примут участие в праздничных мероприятиях акции по всей стране, в проекте "Страна говорит" на YouTube-канале БЕЛТА рассказала заместитель начальника главного управления воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования Елена Симакова.

Замначальника отметила, что более 20 тыс. ребят примут участие в мероприятиях акции "Наши дети", которые пройдут на республиканском уровне. Однако, по словам Елены Симаковой, по стране это будет значительно большее число участников. "В областных мероприятиях мы ожидаем 200 тыс. участников акции. По всей республике, если говорить о селах и небольших городах, школах и детсадах, участниками акции "Наши дети" станут около 1 млн ребят", - подчеркнула Елена Симакова.

Проект создан за счет средств целевого сбора на производство национального контента.