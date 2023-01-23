Минобразования: оценка за репетицию ЦЭ ни на что не повлияет

Оценка за репетиционный централизованный экзамен, который пройдет в Беларуси 28 января, ни на что не повлияет. Об этом корреспонденту БЕЛТА заявили в пресс-службе Министерства образования.

"Оценка за репетицию централизованного экзамена никуда не пойдет, учителя не будут ее выставлять в журнал или куда-либо еще. Эта оценка нужна только самому учащемуся для определения своего уровня подготовки по предмету", - констатировали в образовательном ведомстве.

Репетиция централизованного экзамена пройдет по всей стране 28 января. Для этого будут задействованы все 144 пунктов ЦЭ. Учащиеся будут доставляться туда централизованно, в сопровождении педагогов. Всего же педагогических работников на репетиции будет трудиться около 8 тыс. Предполагается, что они же проведут ЦЭ в мае.

Всего около 53 тыс. школьников примут участие в репетиционном ЦЭ. Результаты репетиции будут доступны на сайте РИКЗ по данным паспорта через 2-3 недели после сдачи.