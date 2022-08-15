Минобразования обновило порядок обучения на дому

Министерство образования утвердило инструкцию о порядке освоения содержания образовательных программ общего среднего образования на дому, это предусмотрено ведомственным постановлением от 26 июля 2022 года № 211, сообщается со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

Документ установил порядок обучения на дому учащихся, которые по медицинским показаниям временно или постоянно не могут посещать учреждения образования. Перечень показаний установлен приложением 2 к постановлению Минздрава от 3 июня 2022 года №50.

Организацию процесса обучения в таких случаях осуществляет государственное учреждение, реализующее программы общего среднего образования по месту жительства или пребывания учащегося, или учреждение образования, в котором ребенок обучался до возникновения медпоказаний для домашнего обучения. При этом для социализации таких детей школы могут сочетать занятия на дому и в учреждении. Расписание и режим занятий составляются исходя из учебного плана и с согласия учащегося или его родителей. При этом обязательно учитываются санитарно-эпидемиологические требования.

Проверка полученных знаний, аттестация учащихся и перевод их в следующий класс осуществляются в порядке, предусмотренном правилами проведения аттестации учащихся при освоении содержания образовательных программ общего среднего образования.

Для организации домашнего обучения требуется заявление учащегося или законного представителя несовершеннолетнего учащегося, а также заключение врачебно-консультационной комиссии.

Постановление № 211 вступает в силу с 1 сентября 2022 года.

БелТА