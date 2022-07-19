Минобразования о вступительной кампании: поданы документы на более 50% мест в учреждения профтехобразования

Вступительная кампания в учреждениях профтехобразования в активной фазе, поданы документы на более 50% мест, сообщила журналистам заместитель начальника главного управления профессионального образования - начальник управления профессионально-технического и среднего специального образования Министерства образования Александра Петрова, передает корреспондент БЕЛТА.

"Вступительная кампания в учреждения профессионально-технического образования началась 15 июня, то есть уже месяц мы принимаем документы. На сегодня (поданы документы на. - Прим. БЕЛТА) более 50% (мест. - Прим. БЕЛТА) от 26 тыс. запланированных (человек, которых планируется принять на уровень профессионально-технического образования. - Прим. БЕЛТА). Кампания находится в самом разгаре. До 20 августа будет продолжаться прием документов", - сказала Александра Петрова.

Заместитель начальника главного управления подчеркнула, что тем, кто до 20 августа по каким-то причинам не успеет подать документы в учреждения профессионально-технического образования, но будет заинтересован в поступлении, необходимо отслеживать сайты учреждений образования. Прием на специальности, по которым группы не будут набраны на 20 августа, продолжится до 15 сентября по решению учредителя.

По словам Александры Петровой, ограничений по приему документов нет. Отбор абитуриентов проводится на конкурсной основе: принимаются документы об общем базовом или общем среднем образовании. Поступающим она порекомендовала перед походом в поликлинику за медицинской справкой установленного образца заранее определиться, на какие специальности они планируют поступать, чтобы доктор мог указать максимальный их перечень. "В медсправке должен быть максимально широкий перечень квалификаций, к которым вы будете допускаться, что даст возможность поступления на более широкий диапазон специальностей в больший диапазон учреждений образования", - пояснила заместитель начальника главного управления.

В этом году прием осуществляют 122 учреждения профессионально-технического образования по более чем 250 профессиям. Кроме того, прием для обучения по рабочим профессиям осуществляют 43 учреждения образования других уровней, реализующие образовательные программы профессионально-технического образования.

Александра Петрова обратила внимание будущих абитуриентов: в следующем году кампания по вступлению в колледжи пройдет по двум уровням: по уровню профессионально-технического и среднего специального образования. Это связано с изменениями, закрепленными Кодексом об образовании. "Для тех, кто сейчас обучается в восьмом, десятом классах, важно знать, что в следующем году ПТО останется, просто наименования учреждений, которые будут осуществлять прием, поменяются, - отметила она. - Мы не планируем изменять резко цифры приема или набор профессий, по которым готовим на уровне профессионально-технического образования".

Вместе с тем произойдут определенные изменения: с 1 сентября вступает в силу Общегосударственный классификатор Республики Беларусь ОКРБ 011-2022 "Специальности и квалификации", в котором наименования специальностей как на уровне профессионально-технического, среднего специального, так и высшего образования поменяются. "Прошу обращать внимание в том числе на квалификации. Особенно это актуально для уровня профессионально-технического образования, потому что профессии останутся теми же. Например, наименование профессии "токарь-фрезеровщик" останется тем же, но наименование специальности может поменяться. Нужно с этим разобраться, не паниковать и определить по справочнику то направление, по которому вы хотите обучаться", - заключила Александра Петрова.