Минобороны: зенитные ракетные подразделения Беларуси и России заступили на боевое дежурство

По плану командующего ВВС и войсками ПВО Республики Беларусь осуществлено наращивание сил противовоздушной обороны РГВ(с) Беларуси и России. Об этом Министерство обороны пишет в своем Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что зенитные ракетные подразделения «выдвинулись в назначенные районы и заступили на боевое дежурство».

Ранее в Минобороны проинформировали о том, что в рамках слаживания белорусской и российской части региональной группировки войск одно из подразделений 11-й отдельной гвардейской механизированной бригады совершает марш в назначенный район. Подробности читайте в материале по ссылке.