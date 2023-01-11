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Минобороны: зенитные ракетные подразделения Беларуси и России заступили на боевое дежурство

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Минобороны: зенитные ракетные подразделения Беларуси и России заступили на боевое дежурство

По плану командующего ВВС и войсками ПВО Республики Беларусь осуществлено наращивание сил противовоздушной обороны РГВ(с) Беларуси и России. Об этом Министерство обороны пишет в своем Telegram-канале.
В ведомстве уточнили, что зенитные ракетные подразделения «выдвинулись в назначенные районы и заступили на боевое дежурство».
Ранее в Минобороны проинформировали о том, что в рамках слаживания белорусской и российской части региональной группировки войск одно из подразделений 11-й отдельной гвардейской механизированной бригады совершает марш в назначенный район. Подробности читайте в материале по ссылке.

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