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Минобороны сообщает о передвижении военной техники в связи с проверкой боеготовности

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Минобороны сообщает о передвижении военной техники в связи с проверкой боеготовности

В связи с проверкой боеготовности возможно передвижение военной техники и ограничение движения граждан, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

В рамках проверки боевой готовности Вооруженных Сил подразделения сил немедленного реагирования из состава 11-й и 19-й отдельных механизированных бригад получили задачи совершить марш на полигоны Вооруженных Сил, в том числе с преодолением водных преград. После прибытия в назначенные районы войскам предстоит выполнить поставленные учебно-боевые задачи в соответствии с их предназначением.

В пресс-службе Минобороны обратили внимание, что запланировано передвижение военной техники и личного состава, возможно временное ограничение движения граждан (транспорта) по отдельным дорогам общего пользования и участкам местности.

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