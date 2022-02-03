Минобороны рассказало подробности запуска украинского беспилотника на территорию Беларуси

Министерство обороны рассказало подробности запуска украинского беспилотника на территорию Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщили в ведомстве.

"24 января 2022 года органами пограничной службы во взаимодействии с подразделениями ВВС и войск ПВО Вооруженных Сил Республики Беларусь зафиксирован факт нарушения Государственной границы Беларуси в воздушном пространстве со стороны Украины беспилотным летательным аппаратом, который в последующем был принужден к посадке подразделениями противовоздушной обороны Вооруженных Сил Республики Беларусь. В результате анализа информации, содержавшейся на бортовой аппаратуре БЛА, подтвержден факт его запуска с территории Украины", - рассказали в Минобороны.

Установлено, что БЛА был запущен 24 января в 10.58 в районе деревни Пища Ковельского района Волынской области в 1,7 км от границы с Беларусью. "После набора рабочей высоты пересек Государственную границу Республики Беларусь в районе деревни Хмелище Малоритского района. Далее в соответствии с полетным заданием проследовал в район дислокации полигона Брестский", - отметили в ведомстве.

В связи с инцидентом 3 февраля в белорусское оборонное ведомство был вызван военный атташе по вопросам обороны при посольстве Украины в Беларуси полковник С.Ю. Кацуба, которому была вручена нота протеста в связи с участившимися случаями нарушения Государственной границы Беларуси со стороны Украины (уже третье с ноября 2021 года), а также заявлено о необходимости проведения разбирательства по этому факту и информирования белорусской стороны о его результатах.