Минобороны: продолжается проверка боевой готовности соединений и воинских частей ВС Беларуси
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Сегодня в рамках мероприятий слаживания региональной группировки войск (сил) Республики Беларусь и Российской Федерации по поручению главы государства продолжается проверка боевой готовности соединений и воинских частей Вооруженных Сил Республики Беларусь. Об этом сообщили в Министерстве обороны.
Мероприятия носят комплексный характер и позволят определить способность командиров управлять подчиненными воинскими частями и подразделениями в различных условиях обстановки, а также их готовность выполнять задачи по предназначению в установленные сроки.
Общее руководство проводимыми мероприятиями возложено на Государственный секретариат Совета безопасности Республики Беларусь.
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