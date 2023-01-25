Минобороны: продолжается проверка боевой готовности соединений и воинских частей ВС Беларуси

Сегодня в рамках мероприятий слаживания региональной группировки войск (сил) Республики Беларусь и Российской Федерации по поручению главы государства продолжается проверка боевой готовности соединений и воинских частей Вооруженных Сил Республики Беларусь. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Мероприятия носят комплексный характер и позволят определить способность командиров управлять подчиненными воинскими частями и подразделениями в различных условиях обстановки, а также их готовность выполнять задачи по предназначению в установленные сроки.

Общее руководство проводимыми мероприятиями возложено на Государственный секретариат Совета безопасности Республики Беларусь.