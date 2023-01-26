Минобороны: на учении отрабатываются вопросы перебазирования авиации на оперативные аэродромы

В рамках совместного летно-тактического учения вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации отрабатываются вопросы перебазирования воздушных эшелонов белорусских и российских авиационных подразделений на оперативные аэродромы, в том числе на находящиеся в России. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

Авиационные экипажи также действуют в качестве контрольных целей для проверки дежурных сил по ПВО.

На полигоне Брестский вертолетные экипажи обеспечивают выполнение парашютного и беспарашютного десантирования подразделений сил специальных операций.

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