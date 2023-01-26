Минобороны: на учении отрабатываются вопросы перебазирования авиации на оперативные аэродромы
11 0
В рамках совместного летно-тактического учения вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации отрабатываются вопросы перебазирования воздушных эшелонов белорусских и российских авиационных подразделений на оперативные аэродромы, в том числе на находящиеся в России. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.
Авиационные экипажи также действуют в качестве контрольных целей для проверки дежурных сил по ПВО.
На полигоне Брестский вертолетные экипажи обеспечивают выполнение парашютного и беспарашютного десантирования подразделений сил специальных операций.
Фото "Ваяр"
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
также
-
Минобороны: на учении отрабатываются вопросы перебазирования авиации на оперативные аэродромы
-
Минобороны: продолжается проверка боевой готовности соединений и воинских частей ВС Беларуси
-
Минобороны: мероприятия весеннего призыва-2023 пройдут в плановом порядке, отправка пополнения в войска завершится в мае
-
Лукашенко подписал указ о призыве на срочную военную службу и службу в резерве
-
Три учения ОДКБ пройдут в Беларуси в этом году