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Армия

Минобороны: на учении отрабатываются вопросы перебазирования авиации на оперативные аэродромы

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Минобороны: на учении отрабатываются вопросы перебазирования авиации на оперативные аэродромы

В рамках совместного летно-тактического учения вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации отрабатываются вопросы перебазирования воздушных эшелонов белорусских и российских авиационных подразделений на оперативные аэродромы, в том числе на находящиеся в России. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

Авиационные экипажи также действуют в качестве контрольных целей для проверки дежурных сил по ПВО.

На полигоне Брестский вертолетные экипажи обеспечивают выполнение парашютного и беспарашютного десантирования подразделений сил специальных операций.

Фото "Ваяр"

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