Минобороны: домыслы о скрытой мобилизации в Беларуси являются дезинформацией

Домыслы о скрытой мобилизации в Беларуси являются дезинформацией. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

Мероприятия военно-учетной работы военкоматов - стандартная ежегодная процедура, которая носит плановый характер. Завершение мероприятий планируется до конца года. Вызов граждан для беседы проводится в рабочем порядке, в том числе по телефону, sms-оповещением и повестками. Военнообязанные вызываются для уточнения данных, оповещаются о сборовых мероприятиях, а также для призыва на срочную военную службу. На сверку учетных данных одного военнообязанного уходит в среднем не более 10-15 минут.

В Минобороны добавили, что с середины ноября до конца года учетные данные будут сверены у всех военнообязанных, стоящих на воинском учете. Кроме того, в военном ведомстве заявили, что домыслы о проведении в стране скрытой мобилизации являются дезинформацией.