Минобороны: белорусские военные показывают хорошие результаты в конкурсах АрМИ-2022

Белорусские военные демонстрируют хорошие результаты в конкурсных испытаниях Армейских международных игр - 2022. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

Успешным для белорусской команды автомобилистов был сегодняшний заезд в конкурсе "Военное ралли". В ходе этапа "Гонка с преследованием" белорусские военнослужащие продемонстрировали высокий уровень профессионализма, разделив 2-е место в общекомандном зачете с командой Монголии. Лидирует в конкурсе российская команда, третьи - военнослужащие Узбекистана. Состязание продолжается.

Белорусская команда, принимающая участие в конкурсе "Соколиная охота", выполнила второе упражнение первого этапа конкурса - физическая подготовка. В упорной борьбе команда Беларуси заняла 2-е место, уступив только команде из Российской Федерации. По итогам двух упражнений первого этапа наша команда разделяет 1-е место с командой из России. Уже завтра белорусские расчеты БЛА приступят к выполнению упражнений второго этапа.

Во втором этапе конкурса "Страж порядка" белорусская команда заняла 3-е место, уступив командам из России и Ирана. В ходе состязания команды- участницы на время преодолели ограниченный проход, выполнили норматив по РХБЗ, осуществили сборку автомата после неполной разборки и снаряжение магазина патронами, оказали пострадавшему первую медицинскую помощь, заменили колесо в служебном автомобиле, выполнили упражнение по огневой подготовке, показали филигранность вождения автомобиля, метнули гранату на точность, отразили нападение и осуществили задержание условного нарушителя. Впереди военнослужащих ждет заключительный этап - "Военно-полицейский бросок".

17 августа на полигоне Шарапово Российской Федерации состоялась торжественная церемония открытия конкурса "Специальный рывок". Команды в серьезной борьбе будут бороться за звание лучшего подразделения по транспортированию боеприпасов. В программу АрМИ этот конкурс включен впервые. Он будет проводиться в три этапа: "Транспортный маневр", "Надежный защитник" и "Безопасный рубеж". По регламенту жеребьевки команда 36-й дорожно-мостовой бригады Транспортных войск Республики Беларусь начнет свое выступление 19 августа под номером 8.