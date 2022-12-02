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Общество

Минлесхоз ставит задачу максимально быстро реагировать на заявки от населения

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Минлесхоз ставит задачу максимально быстро реагировать на заявки от населения

Минлесхоз ставит задачу оперативно реагировать на поступающие заявки от населения. Об этом рассказал первый заместитель министра лесного хозяйства Александр Драгун.

По мнению первого заместителя министра, идеологическая работа в Министерстве лесного хозяйства выстроена на должном уровне. Это стало возможным благодаря грамотно выстроенной идеологической вертикали, постановке задач и контролю за их выполнением, а также профессионалам своего дела, которые работают в ведомстве.

"Вместе с тем есть моменты, которые мы постоянно корректируем и изменяем, – добавил Александр Драгун. – Мы проводим для граждан различные акции на всех трех уровнях: республиканском, областном и районном. Люди чувствуют, что государство о них заботится".

Вместе с тем, подчеркнул Александр Драгун, идеологическая работа – это не только акции, но и забота о трудовых коллективах. "Изюминкой нашего ведомства является выстраивание идеологической работы вокруг заботы о наших сотрудниках", – отметил первый заместитель министра лесного хозяйства.

Вторым направлением идеологической работы, которая ведется в Министерстве лесного хозяйства, является работа с населением. Сегодня существуют определенные критические вопросы, которые постоянно находятся на контроле ведомства. Это обеспечение населения дровами и иной продукцией лесхоза, особенно уязвимых категорий граждан. "Мне каждый день поступают сводки по заявкам на дрова – как они удовлетворяются, с какой периодичностью. Мы ставим задачу делать это максимально быстро", – заключил Александр Драгун.

В заключение Александр Драгун выразил мнение, что четко выстроенная руководящая вертикаль позволяет держать руку на пульсе и принимать оперативные решения.

По материалам belta.by.

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