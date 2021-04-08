Минлесхоз: первые лесные пожары зафиксированы в Беларуси в начале апреля

Первые лесные пожары зафиксированы в Беларуси в начале апреля. Об этом сегодня на пресс-конференции "Лесной фонд Беларуси. Наведение порядка на территории лесных угодий и их благоустройство" сказал начальник управления лесного хозяйства Минлесхоза Сергей Чернявский.

"В текущем году, к сожалению, уже зафиксированы первые случаи лесных пожаров. Пожароопасный сезон в лесохозяйственных учреждениях уже начался, несмотря на такую слякотную погоду, - отметил Сергей Чернявский. - 1 апреля произошли первые пожары в лесных системах. Как и в прошлом году, констатируем: они все связаны с выжиганием сухой растительности не на землях лесного фонда. Как правило, пожары начинались на полях, в поймах рек и оттуда из-за ветров распространялись дальше".

По его словам, в прошлом году большинство лесных пожаров произошло в апреле на общей площади 5 тыс. га.

Что касается методов выявления пожаров, в системе Минлесхоза имеются наблюдательные вышки с видеокамерами. Они обеспечивают покрытие фактически всех лесов страны. "Мы в реальном времени наблюдаем территории лесного фонда и при появлении дыма выезжаем на место, локализуем и тушим пожар", - сказал Сергей Чернявский.

Также, он отметил, что на сегодня лесной охраной используются и передовые технологии. В частности, космический мониторинг, который определяет тепловые точки на территории лесов.