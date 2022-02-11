Министр ЖКХ: резкого повышения тарифов на коммунальные услуги в Беларуси не ожидается

Резкого повышения уровня тарифов на жилищно-коммунальные услуги в Беларуси не ожидается. Об этом сообщил сегодня журналистам министр жилищно-коммунального хозяйства Андрей Хмель перед итоговой коллегией ведомства, передает корреспондент БЕЛТА.

"Нами уже подготовлены предложения, в том числе по тарифной политике на 2023 год. На 2022 год тарифная политика уже принята. Безусловно, будем работать в рамках 5-долларового коридора (рост тарифов на услуги ЖКХ не может превышать $5 в год. - Прим. БЕЛТА). Мы принимаем все усилия для того, чтобы это удерживать, а это на самом деле достаточно непросто, но все задачи решаемы", - отметил руководитель ведомства.

По информации министра, для организаций ЖКХ, которые данные услуги оказывают, есть такой целевой показатель госпрограммы, как сдерживание роста затрат. "Это целый комплекс организационных и технических мероприятий, которые помогают выдерживать этот тренд, чтобы тарифы не росли. Могу заверить население страны в том, что резкого повышения уровня тарифов в Беларуси не ожидается, все будет происходить планово, механизм прозрачен и понятен для людей. Здесь каких-то нареканий от населения и проблемных вопросов нет", - заверил Андрей Хмель.