Министр здравоохранения: После поручения главы государства плановая помощь оказывается в полном объеме

Об этом заявил 23 октября министр здравоохранения Дмитрий Пиневич. Он также рассказал о тенденциях, касающихся заболеваемости ковидом, и бесперебойных поставках лекарств.

«Что касается заболеваемости: есть моменты, которые вселяют в нас осторожный оптимизм. Сами по себе темпы прироста заболеваемости немного уменьшаются. В последнюю неделю мы видим очень незначительную, но тенденцию по снижению темпов госпитализации пациентов в стационары. Один из важных компонентов – на несколько человек в сутки снижается количество пациентов, находящихся на ИВЛ», – рассказал он.

Министр констатировал, что цифры все равно остаются высокими. «Ситуация требует от нас усилий, поэтому мы продолжаем всех убеждать вакцинироваться. Первую дозу сделали уже более 27% белорусов и мы предлагаем и в дальнейшем продолжать прививаться тем, кто этого не сделал. Также, как вы знаете, уточнены показания и сроки ревакцинации – предлагаем пройти и эту процедуру», – сказал он.

Дмитрий Пиневич подчеркнул, что «можно спорить о вакцинации сколько угодно. Но с реаниматологами, которые каждый день лечат тяжелейших пациентов, спорить очень сложно, а с патологоанатомами – бесполезно».

«Что касается вопросов оказания плановой помощи. Одной из визитных карточек нашей системы здравоохранения является высокая доступность оказания медпомощи. Второе – это хорошая и качественная помощь в области охраны материнства и детства. Третье – это доступность высоких медицинских технологий: от РНПЦ до регионов. В ходе эпидемии оказание специализированный медпомощи или, скажем так, ее непрерывание – отличительная черта нашей модели. По всей стране перепрофилированы чуть более 40 % коечного фонда. Но все РНПЦ в полном объёме продолжают оказывать плановую помощь. Областные больницы тоже оказывают плановую помощь, при этом они частично перепрофилированы под инфекционную патологию для пациентов с COVID-19 и с сопутствующей патологией. Мы прекрасно понимаем, что эпидемия сама по себе влияет на доступность: даже ВОЗ называет следующие годы – временем «не выявленных нозологий». Вместе с тем, прекрасно понимаем, может быть, лучше, чем кто-либо, что живём в военное время. Пандемия – это война. Поэтому поручение Главы государства воспринимаем как поручение, которое подлежит безусловному исполнению, как в военное время», – подчеркнул министр.

Он признался, что медики сейчас работают героически, в крайне непростых условиях. «Я прекрасно понимаю, что ужесточение требований к оказанию плановой медпомощи ещё более сложная задача для системы здравоохранения. Но мы откорректировали планы, начиная с самого маленького центра и заканчивая крупными. Плановая помощь восстановлена в полном объеме – в том, в котором это необходимо и в котором она не будет являться эпидемиологической угрозой для самих пациентов», – сказал Дмитрий Пиневич.

Рассказал он и о лекарственном обеспечении. «С полной уверенностью говорю, что мы – ликвидировали логистические сложности поставки импортных лекарственных препаратов. Финансовые ресурсы на это выделены и распределены, контакты подписаны. Вчера к нам прибыла дополнительная поставка Ремдесивира (запасы его мы будем пополнять постоянно), также пришли и другие, важные для лечения ковидных пневмоний препараты. Надеюсь, что каких-либо форс-мажорных обстоятельств извне не будет. Если помните, в первую волну были проблемы с СИЗами. А сегодня их нет, потому что мы решили вопросы импортозамещения. Мы сами делаем маски, костюмы и тесты. В лекарственной политике движемся по этому же пути».

На контроле Минздрава остаётся и вопрос обеспечения кислородом, потребление которого в эту волну возросло кратно. «Что касается обеспечения кислородом. Основному предприятию, которое вырабатывает для нас кислород «Креон», помогают и другие. Так что надеюсь, мы справимся», – сказал он.

Дмитрий Пиневич еще раз отметил, что нужно беречь друг друга и соблюдать все рекомендации медиков. Это снижает нагрузку на систему здравоохранения и вселяет в людей чувство безопасности.

Пресс-служба Министерства здравоохранения