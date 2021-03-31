Министр внутренних дел посетил Бобруйск

Министр внутренних дел Республики Беларусь Иван Кубраков посетил с рабочим визитом Бобруйск. Иван Владимирович ознакомился с работой ОАО «УКХ «Бобруйскагромаш» и встретился с трудовым коллективом.

Генеральный директор холдинга Надежда Лазаревич рассказала высокопоставленному гостю о выпускаемой продукции и модернизации производства, показателях предприятия в цифрах, рынках сбыта и достижениях. На экскурсии в цехах завода Иван Кубраков увидел технологические производственные процессы создания сельскохозяйственной техники, с интересом задержался на площадке под открытым небом, где представлена широкая линейка готовой продукции холдинга.

Во время встречи с трудовым коллективом Министр внутренних дел пообщался с работниками на актуальную тему профилактики правонарушений и ответил на их вопросы. Иван Владимирович рассказал о киберпреступлениях и мошенничестве, бытовых преступлениях, гибели людей на дорогах, лжеминировании, об изменениях в законодательстве, касающихся водителей в состоянии алкогольного опьянения за рулем.

– Хочу сказать вам огромные слова благодарности. Сегодня был восхищен, потому что я первый раз на таком предприятии и многие вопросы для себя открыл по-новому, для меня это очень полезно. Видно, что люди знают свое дело, любят свою работу и дорожат ей. Мы, сотрудники милиции, со своей стороны будем делать все для того, чтобы вам работалось спокойно, и на наших улицах был мир и порядок, – сказал в завершение встречи Иван Кубраков.