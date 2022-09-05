Министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский проведет прием граждан в Бобруйске 21 сентября

Определен график приема граждан в регионах на сентябрь, сообщает Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь.

Приезд в Могилевскую область запланирован министром по чрезвычайным ситуациям Вадимом Синявским. Прием пройдет в Бобруйском горисполкоме 21 сентября (среда).