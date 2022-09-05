Министр образования назвал самые популярные элементы школьной формы
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Наиболее популярными элементами школьной формы стали белая рубашка и галстук с эмблемой. Об этом в проекте "В теме" на YouTube-канале БЕЛТА сообщил министр образования Беларуси Андрей Иванец.
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