Министр обороны: принимаемые меры являются ответом на действия наших оппонентов

Принимаемые нами меры являются ответом на действия наших оппонентов. Об этом заявил министр обороны Виктор Хренин во время встречи с трудовыми коллективами по актуальным вопросам складывающейся военно-политической обстановки, которая прошла сегодня в Могилеве, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сейчас в Беларуси упор сделан на реализацию целого комплекса мер стратегического сдерживания, причем как несилового, так и силового характера. Уже сегодня войска и силы выполняют задачи боевого дежурства в усиленном режиме, постоянно ведется разведка во всех ее видах, организован обмен разведывательной информацией с нашими союзниками, осуществляется усиленная охрана наших государственных границ, предусмотрены меры по пресечению военных провокаций в приграничном пространстве, - рассказал он. - Проводимые нами мероприятия - это реакция на действия наших оппонентов. Мы ни на кого не собираемся нападать. Задача региональной группировки войск Беларуси и России, Союзного государства сугубо оборонительная, а все мероприятия направлены на адекватное реагирование на происходящие вблизи наших границ. Реализуемая в настоящее время и спланированная мера стратегического сдерживания вооруженными силами демонстрирует готовность к защите нашей страны и нанесению агрессорам ущерба".

Как отметил во время выступления министр обороны, в развитии ситуации вокруг Беларуси негативные тенденции будут преобладать. "Сохранится вероятность использования западными центрами в принятии решений, прежде всего США и НАТО, силовых методов для достижения своих целей. Пропорционально росту давления Запада на Российскую Федерацию с целью разгрома и стирания с политической карты мира, уровень военной опасности для Беларуси будет возрастать. Нельзя исключить и возможность разжигания в Беларуси и внутреннего конфликта с дальнейшим внешним вмешательством в его разрешение со стороны Запада с территорий Польши, Литвы, Латвии и Украины", - подчеркнул он.

В таких условиях важнейшей задачей военно-политического руководства остается реализация эффективной военной политики, позволяющей противостоять современным угрозам и вызовам. Виктор Хренин подчеркнул, что основа белорусской политики остается неизменной: нужно не бряцать оружием, а садиться за стол переговоров и договариваться. "Как не раз подчеркивал глава нашего государства, минская площадка открыта для такого взаимодействия", - подытожил он.