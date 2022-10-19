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Министр обороны Китая призвал войска всегда быть готовыми к войне

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Министр обороны Китая призвал войска всегда быть готовыми к войне

Вооруженным силам КНР необходимо всегда быть готовыми к войне и повышать боеспособность, чтобы решительно защищать интересы, безопасность и суверенитет страны. Об этом заявил министр обороны Китая Вэй Фэнхэ, передает РИА «Новости».

«За последние десять лет мы смогли преодолеть трудности на всем пути, шли от победы к победе, достигли выдающихся успехов, сотворили великие чудеса и успешно встали на путь модернизации с китайской спецификой, что произошло в основном благодаря сильному руководству ЦК КПК и председателя Си Цзиньпина», – заявил Вэй Фэнхэ.

Глава Минобороны Китая подчеркнул, что дальнейший путь полон препятствий, трудностей и опасных потрясений.

«В условиях сложной и серьезной ситуации в области национальной безопасности мы должны непоколебимо претворять в жизнь стратегический план, который будет принят на 20-м съезде Коммунистической партии Китая, последовательно реализовать идею Си Цзиньпина об укреплении вооруженных сил, повышать способности Народно-освободительной армии Китая побеждать, укреплять боевой дух, повышать боеспособность, сохранять высокую степень бдительности, всегда быть готовыми к войне, решительно защищать государственный суверенитет, безопасность и интересы развития», – добавил он.

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