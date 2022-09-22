Министр МЧС Вадим Синявский с рабочим визитом посетил Бобруйск

Визит Вадима Синявского начался с посещения Бобруйского горисполкома, где состоялся прием граждан. Также в этот день министр по чрезвычайным ситуациям посетил подразделения Бобруйского гарнизона, где ознакомился с оснащением, материально-технической базой и встретился с личным составом.

Министр посетил ПАСЧ-1 - одну из старейших пожарных частей Беларуси. Здесь, более ста лет назад, находился театр «Пожарное депо» - культурный центр тех лет. Именно в этой части служит самый известный бобруйский спасатель Евгений Лось, дважды рекордсмен Книги рекордов Гиннесса. Сначала, когда 67 раз отжался на брусьях с дополнительным весом 18,2 килограмма. Потом сумел отжаться 53 раза, но с весом 27,2 килограмма. Сегодня он – пример для тысяч ребят, которые также стремятся к здоровому образу жизни. Вадим Иванович отметил, что физически развиваться всегда полезно, необходимо вовлекать в спорт как можно больше людей, а достижения Евгения – хороший пример для молодого поколения и тех, кто хочет стать спасателями в будущем. Вадим Синявский ознакомился со спортивной базой, где проходят тренировки и пожелал не останавливаться на достигнутом.

В рамках Единого дня информирования Вадим Синявский встретился с коллективом Бобруйского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям.

– Мы живем в быстротечное время, – отметил министр. – Сегодня важно разбираться в той обстановке, которая сложилась в стране и за рубежом. И, конечно, важно помнить свою историю, помнить о важных исторических событиях своей родной земли. Безопасность наших граждан и государства важна, как с экономической точки зрения, так и демографической.

– Хотел бы поблагодарить вас за труд по обеспечению безопасности населения, за повседневную работу, в которой вы порой рискуете здоровьем и жизнью ради других.

Министр пожелал спасателям крепкого здоровья, профессионального роста, честно выполнять свой долг, стремится к лучшему и никогда не останавливаться на достигнутом.

https://mchs.gov.by/glavnoe/400735/