Министр Костевич пояснила, как наниматели будут участвовать в накопительной пенсионной системе

Министр труда и социальной защиты РБ Ирина Костевич рассказала, что в накопительной пенсионной системе принимать участие будут не только работники, но и наниматели.

Для заинтересованности большего количества граждан страны в системе добровольных накоплений, по ее словам, была развернута 2-сторонняя система.

Министр рассказала: «Видя, что сейчас система добровольных накоплений широкой популярностью не пользуется, мы развернули новую, 2-стороннюю систему, — продолжила, — В ней теперь участвует не только работник, но также и наниматель, — уточнив, — Если человек принимает решение откладывать на старость от 1 процента до 10 процентов заработка, то аналогичный взнос, но не более 3 процентов, делает его наниматель».

Чиновница отметила, что соответствующий указ принят был еще в 2021 году, однако по определенным причинам он вступит в силу с 1 октября 2022 года. Костевич сказала: «Во время общения с трудовыми коллективами мы увидели, что заинтересованность в подобной системе у них есть, — добавила, — И совмещение накопительной и государственной пенсий позволит формировать у граждан страны достойный доход в старости».

НБ